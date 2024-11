Sheinbaum asegura que Trudeau «no está de acuerdo» en sacar a México del T-MEC

Ciudad de México, 21 nov (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, «no está de acuerdo» en expulsar al país del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como pretenden los líderes de las provincias canadienses.

“El primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado, me lo comentó muy claramente (en el G20) y acordamos seguir dialogando, ellos tienen sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de la campaña electoral, pero el primer ministro no está de acuerdo», dijo en su conferencia diaria.

La mandataria desestimó las declaraciones del conservador Doug Ford, primer ministro de Ontario, la mayor provincia canadiense, quien el miércoles aseveró que los 13 líderes provinciales y territoriales de Canadá coinciden en que es mejor tener un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos sin México.

Ford acusó a México de ser entrada de importaciones de China en Norteamérica, mientras que Trudeau expresó su «preocupación por las inversiones chinas» en el país durante una reunión el lunes en la cumbre del G20 en Brasil con Sheinbaum, quien negó que existiese este problema.

“Me preguntó (Trudeau) de una marca de vehículos de fabricación china, si había una marca en México, y le dije: la única marca de esa planta que hay en Norteamérica, está en Pasadena, California, o sea, está en Estados Unidos», relató.

La presidenta indicó que su Gobierno tiene su «propio programa de fortalecimiento de la economía nacional, de disminución de importaciones, por ejemplo, que vienen de Asia, eso es un tema que, por supuesto, tiene que ver con el tratado, pero también con el fortalecimiento de la economía”.

Las preocupaciones sobre la próxima revisión del T-MEC en 2026 crecen tras la victoria presidencial en Estados Unidos de Donald Trump, quien negoció este acuerdo comercial en su primer gobierno (2017-2021).

La gobernante mexicana recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) defendió entonces que el acuerdo comercial fuese trilateral «porque había la idea del entonces presidente Trump de que fuera nada más México y Estados Unidos”.

También argumentó que “Estados Unidos se beneficia mucho, y Canadá, del tratado».

«Porque tal parece que solo es un beneficio para México y no. Estados Unidos tiene grandes beneficios, es un tratado que firmó el propio presidente Trump, entonces nosotros creemos que hacia adelante hay muchos argumentos, muchos datos, mucha información, que fortalecen el que se mantenga el tratado», concluyó. EFE

