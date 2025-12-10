The Swiss voice in the world since 1935
Sheinbaum asegura sobre una posible intervención de EE.UU. en México: «Eso no se va a dar»

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles una posible intervención de Estados Unidos en México, como volvió a sugerir el presidente estadounidense, Donald Trump, al remarcar que «no es necesario» y su país es «soberano».

«Eso (la intervención) no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad», afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria. EFE

