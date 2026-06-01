Sheinbaum atenderá demandas “factibles” de maestros mexicanos en medio de protestas

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Ciudad de México, 1 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que buscará atender las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que sean viables, al tiempo que reiteró la apuesta por el «diálogo» para resolver el conflicto que ha derivado en protestas y movilizaciones.

“Con diálogo, vamos a tratar de atender los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas que el presupuesto no permite atender todo lo que piden, pero hay algunas que sí”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que las conversaciones continúan a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública y señaló que, hasta ahora, la participación en las negociaciones estaba centrada en la sección de Oaxaca (sur).

“Hay pláticas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Hasta el día de ayer estaba solamente la sección 22 de Oaxaca”, dijo.

Sheinbaum indicó que la mayoría de los integrantes de esa sección permanecen en Oaxaca y que solo una parte se encontraba en la capital, aunque este lunes se espera la llegada de docentes de otras entidades para una marcha que partirá desde el Ángel de la Independencia.

Asimismo, destacó que la mayor parte del sistema educativo continúa operando con normalidad pese a las movilizaciones.

“La mayoría de los maestros están en clases, la mayoría de las escuelas”, sostuvo.

Las declaraciones ocurren después de que la CNTE anunciara que no logró acuerdos sobre los puntos centrales de sus peticiones tras una reunión de siete horas con funcionarios federales.

La dirigente de la sección 22, Yenny Aracely Pérez, señaló que las respuestas del Gobierno fueron parciales, por lo que el magisterio mantendrá la presión mediante nuevas protestas.

Entre las principales exigencias de la organización se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el retorno a un sistema solidario de pensiones, jubilaciones dignas y un aumento del 100 % al salario base.

Sobre otras demandas históricas del movimiento, Sheinbaum afirmó que algunas continúan planteándose pese a que, a juicio de su Gobierno, ya fueron atendidas parcialmente con las reformas impulsadas durante la administración anterior.

Además, adelantó que su Gobierno buscará seguir atendiendo las inquietudes del magisterio sobre los mecanismos de evaluación y promoción docente mediante consultas con los propios profesores.

“Ese tema, claro que lo vamos a atender, pero lo vamos a atender en coordinación con los maestros de manera democrática”, concluyó.

Los maestros mexicanos han amenazado con boicotear el inicio del Mundial de Fútbol, que arranca en México el 11 de junio, con movilizaciones y bloqueos en la capital del país si no se atienden sus peticiones. EFE

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