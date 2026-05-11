Sheinbaum califica de «fallida» la visita de Ayuso a México tras cancelar fin de su gira

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Ciudad de México, 11 may (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes de «fallida» la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, e insistió en que su defensa de Hernán Cortés refleja una visión equivocada de la historia y de la relación entre México y España.

«Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita», dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina, al responder a una carta de Manuela Bergerot, portavoz del partido opositor a nivel regional Más Madrid, quien ofreció disculpas a México por la gira de la dirigente madrileña y rechazó una visión «imperialista» de la Conquista.

Sheinbaum sostuvo que la visita fue «noticia» en España por «lo mal que le fue» a Ayuso y aseguró que incluso el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aludió al episodio. EFE

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