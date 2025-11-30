Sheinbaum celebra nuevo libro de López Obrador y afirma que su Gobierno está «muy fuerte»

Ciudad de México, 30 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este domingo «con mucho cariño» el nuevo libro anunciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y consideró que no hará falta que el exmandatario regrese a la esfera pública, pues su Gobierno está «muy fuerte» y «unido».

Esta mañana, López Obrador sorprendió tras reaparecer en el foco mediático para promocionar su libro ‘Grandeza’, tras más de un año de retiro de los reflectores.

En un video de casi una hora, el expresidente señaló que decidió presentar su libro vía redes y no en una plaza pública porque «no hay que hacerle sombra a la presidenta» Sheinbaum.

También comentó que solo saldría a la calle por tres razones: si hubiera un atentado «contra la democracia», para defender a Sheinbaum si hubiera intento de golpes de Estado o «si la acosan», y para defender la soberanía de México.

Abordada por periodistas en el estado de Morelos (centro), Sheinbaum consideró que lo anterior no ocurriría porque en su Gobierno están «muy fuertes».

Además, dijo estar «muy contenta» por el respaldo de López Obrador, a quien dijo «querer mucho».

«Somos un solo movimiento con mucha unidad», aseguró.

Posteriormente, en un evento publico, Sheinbaum aplaudió la reaparición pública de López Obrador, después de haber dejado el cargo para que ella lo asumiese el 1 de octubre de 2024.

«Hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del presidente López Obrador que le enviamos un aplauso desde aquí, con todo cariño hasta Palenque (Tabasco, sur)», dijo la mandataria mexicana.

Sheinbaum comentó que se espera que ‘Grandeza’ esté disponible a partir de la semana entrante en librerías, y recapituló que la obra llega poco después de que ella publicase su libro ‘Diario de una transición histórica’ en octubre pasado.

La mandataria mexicana destacó que ‘Grandeza’ reconoce la riqueza cultural de «las grandes civilizaciones que formaron lo que hoy llamamos México», desde la cultura olmeca, pasando por los mayas y los mexicas, entre otras.

«Habla de cómo no fue que llegaron los españoles a civilizar, como nos lo enseñaron en la escuela alguna vez», enfatizó, al tiempo que criticó que la «invasión española» llegó a México con una «fiebre del oro», que le llevó a realizar matanzas y esclavizar a los pobladores originarios.

Sheinbaum también recordó la gira nacional de tres meses que ambos realizaron durante la transición del gobierno, experiencia que narra en su primer libro como presidenta.

En aquella gira, recapituló, López Obrador le dijo que la lucha del movimiento que encabezan representa «pensamiento y acción», y aplaudió que el expresidente continúe esa lucha «desde el pensamiento», mediante su obra y legado.

«Así que recibimos con mucho cariño este libro para que todas y todos lo leamos y recordemos que nosotros somos parte de un movimiento social», afirmó. EFE

