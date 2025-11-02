Sheinbaum condena asesinato de alcalde en oeste de México y promete que no habrá impunidad

3 minutos

Ciudad de México, 2 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este domingo “con absoluta firmeza” el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre en Michoacán, y aseguró que su Gobierno reforzará la estrategia de seguridad y garantizará que no haya impunidad en el caso.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, señaló la mandataria en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La mandataria informó que, tras conocer el crimen, habló de inmediato con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, dijo, ha mantenido comunicación constante con el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, para coordinar las acciones de investigación.

Así mismo, la jefa de Estado anunció que convocó al Gabinete de Seguridad “para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad”.

Señaló que los mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y que éste “contaba con protección federal”.

La mandataria adelantó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa en las próximas horas “para informar con transparencia los avances en la indagatoria de este caso”.

Sheinbaum recordó que su Administración ha reforzado la Estrategia Nacional de Seguridad, pero reconoció que hechos como el asesinato del alcalde “impulsan a fortalecerla aún más”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, subrayó.

La postura de la mandataria se une también a la del gobernador Ramírez Bedolla quien también condenó “enérgicamente” el “cobarde atentado” en el que perdió la vida Manzo y aseguró que la secretaría de Seguridad Pública estatal y la Guardia Nacional coordinan acciones de vigilancia y supervisión.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral de 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024 bajo las siglas del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del cual se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan “el del Sombrero”.

Durante 2025, Manzo alzó la voz en diversas ocasiones para exigir a Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. El alcalde incluso anunció recompensas para policías municipales que abatieran a sicarios. EFE

csr/jrg