Sheinbaum confía en cerrar la «revisión» del T-MEC y destaca que va «muy avanzada»

2 minutos

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este martes que la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para este año, va «muy avanzada» y confía en que se pueda cerrar antes de finales de 2026.

«En lo comercial también vamos bien este año, pues se va a cerrar el tema del tratado de la revisión (…) y va muy avanzado», afirmó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

En este sentido, afirmó que México «ha avanzado» en las negociaciones con Estados Unidos, incluidas las «circunstancias» que plantearon las autoridades del país vecino, como el fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales clave o una mayor colaboración en minerales críticos.

Pese a todo, Sheinbaum insistió en que se trata de «una revisión», y no de una «renegociación», que forma parte de las conversaciones bilaterales que mantienen con Washington.

Asimismo, también reivindicó que en materia de seguridad México también va «bien», con una «disminución muy importante» en los homicidios, los delitos y la violencia en general, que es lo que «nos importa en el país».

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó la pasada semana a Washington para impulsar las negociaciones del T-MEC, y se reunió con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y con el estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, «para reanudar los trabajos» entre ambos países.

Al término de los encuentros, las autoridades estadounidenses subrayaron que los funcionarios reconocieron «avances sustanciales» en la relación comercial binacional, de modo que acordaron continuar con una «interlocución intensa» para abordar las barreras no arancelarias.

El intercambio ocurre en un momento clave de la relación entre México y Estados Unidos, marcada por negociaciones comerciales, cooperación en materia de seguridad y migración, en un contexto de tensiones y ajustes en la agenda bilateral tras el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca. EFE

des/afs/gad

(foto)