Sheinbaum confirma envíos de petróleo de México a Cuba como parte de apoyo histórico

1 minuto

Ciudad de México, 22 dic (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes el envío de petróleo de México a Cuba como parte de los acuerdos bilaterales de “cooperación energética y financiera” y en «continuidad a serie de apoyos» que se han dado «históricamente» a la isla caribeña.

“Primero, lo hacemos en un marco legal como país soberano; y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, manifestó la mandataria en su conferencia de prensa matutina, tras la información de EFE sobre la entrega de 80.000 barriles de combustible de México a la isla caribeña para aliviar la crisis de apagones.

La titular del Ejecutivo no dio detalles sobre precios o cantidades de barriles de Petróleos Mexicanos (Pemex) entregados a Cuba, si bien enfatizó que “todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo” con la isla “desde hace mucho tiempo”. EFE

abz/afs/rf

(foto)(vídeo)