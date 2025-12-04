Sheinbaum confirma una reunión con Trump en el sorteo del Mundial en Washington

Ciudad de México, 4 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que durante su viaje a Washington, donde participará mañana en el sorteo del Mundial de Fútbol del 2026, tendrá una “pequeña reunión” con el presidente estadounidense, Donald Trump, el primer cara a cara en persona entre ambos líderes.

“Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump, y otra con el primer ministro (canadiense Mark) Carney”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque no dio mayores detalles sobre los temas que se abordarán durante el encuentro.

Sheinbaum confirmó que viajará este jueves por la noche a Washington en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales.

Precisó que el encuentro con Trump y Carney ocurrirá momentos antes del inicio del sorteo del Mundial de Fútbol, del cual México, Estados Unidos y Canadá son co-organizadores.

Como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026.

El sorteo marcará uno de los hitos previos más importantes al Mundial de 2026, que México co-organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y que en el país tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La ceremonia, donde se revelará el futuro de las 48 selecciones nacionales que participarán en el evento deportivo, está programada para llevarse a cabo este 5 de diciembre y al día siguiente el calendario de partidos y los estadios en los que se jugará.

Sheinbaum adelantó que, tras su participación en el sorteo, tendrá una reunión con mexicanos que viven en Estados Unidos y, la noche del viernes, volverá a la Ciudad de México para poder encabezar el sábado la celebración del aniversario del inicio de Gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Zócalo capitalino.

La reunión de los tres mandatarios ocurrirá después de que el miércoles Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

La revisión del tratado está prevista para 2026. EFE

