Sheinbaum considera como “muy bueno” el resultado de la reunión con Marco Rubio

Ciudad de México, 4 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseveró este jueves que la reunión que sostuvo el miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue muy cordial y destacó que el resultado de la misma “es muy bueno».

“Fue una reunión cordial y creo que el resultado es bueno para el país”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al asegurar que sirvió para fortalecer la cooperación y coordinación en varios temas.

El representante estadounidense se reunió el pasado miércoles con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y posteriormente ofreció una conferencia conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

En el encuentro, ambos gobiernos consolidaron el ‘Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley’, una estrategia bilateral enfocada a reforzar la coordinación en temas como el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular.

“Este programa que acordamos tiene que ver con colaboración en distintas áreas y coordinación, quizá la mejor palabra es la coordinación”, enfatizó Sheinbaum.

La mandataria mexicana recalcó que una de las formas de cooperación es el intercambio de información e inteligencia sobre generadores de violencia vinculados a grupos delictivos, así como delitos como lavado de dinero y tráfico de drogas.

Asimismo, aclaró que en el Programa quedó claro la importancia de la responsabilidad compartida, así como la confianza mutua.

“Ellos tienen que tener confianza en que nosotros estamos actuando en nuestro territorio y nosotros confianza de que ellos actúan en su territorio”, aseveró.

Sheinbaum dijo que durante el encuentro se abordaron otros temas como la reducción en el fenómeno migratorio y los avances en la seguridad, aunque descartó que Estados Unidos haya pedido que pudieran ingresar a territorio mexicano más agentes de seguridad estadounidenses para el combate a grupos del narcotráfico.

“No fue tema. Ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país. Tenemos una constitución que habla de ello y un la Ley Nacional de Seguridad. Entonces, no fue tema en la plática», señaló.

Durante su encuentro del miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, la mandataria reconoció que uno de los temas que abordó con Rubio fue la detención del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

“Sí, hablamos de ese tema, porque lo planteó el secretario de Seguridad, por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. (Rubio) escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema”, señaló Sheinbaum.

Además, dijo que se planteó la colaboración también de objetivos prioritarios para México.

“Por ejemplo, algún objetivo generador de violencia (…) EE.UU. puede tener información de lavado de dinero vinculado con esta persona, este grupo delictivo. Nos van a mandar la información para que nosotros podamos actuar. También puede ser al revés”, apuntó. EFE

