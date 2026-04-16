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Sheinbaum considera que es «momento» para retomar el diálogo con España tras tensiones

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Ciudad de México, 16 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró este jueves que este es «un momento» para retomar el diálogo con España sobre el reconocimiento de los abusos cometidos durante la conquista, tras valorar positivamente los recientes gestos de autoridades españolas, al justificar su viaje a Barcelona tras años de tensiones en la relación bilateral.

«Me parece que es un momento para seguir dialogando (…) Por eso tomo la decisión de ir a Barcelona. Y a seguir hablando con ellos de estos temas y además pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial», explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria. EFE

csr/afs/rcf

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