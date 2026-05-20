Sheinbaum cree que son algunos asesores y no Trump quienes quieren «intervenir» en México

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Ciudad de México, 20 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que «algunas personas» que asesoran al presidente estadounidense, Donald Trump, quieren «intervenir» en México, pero descartó que esa visión sea «personalmente» la del republicano, con quien habló el viernes por teléfono.

«Tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, no creo en eso, ni siquiera la verdad personalmente creo que sea el presidente (Trump). Son algunos que lo asesoran, que están ahí», dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sin ofrecer la identidad de esas personas, Sheinbaum afirmó que quieren «meter» a México en el debate de las elecciones intermedias de noviembre en EE.UU. con una visión «muy electorera».

Asimismo, subrayó que «tampoco van a intervenir» en las elecciones de 2027 en México, cuando está prevista la renovación del Congreso, más de diez gobiernos estatales y más de 2.000 administraciones locales.

«Pues no, México no es piñata de nadie (…) Aquí deciden los mexicanos», añadió.

De este modo, reivindicó el proyecto político de su Gobierno de «defensa de la soberanía» con resultados concretos en diversas materias.

«Porque si no fuéramos honestos no podríamos estar dando resultados. Si no hubiera honestidad en el manejo de los recursos, no podría haber pensión adulto mayor, no podría haber pensión de discapacidad, no podría haber becas, no podría haber trenes», concluyó la presidenta.

La relación bilateral entre ambos países está marcada por los recientes señalamientos en Estados Unidos sobre supuestos vínculos de políticos mexicanos con el crimen organizado y tras la entrega en EEUU de dos exfuncionarios del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, acusados por Washington de narcotráfico.

Este jueves está previsto que llegue a México el titular del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU, Markwayne Mullin; mientras que el lunes 25 de mayo arribará la conocida como zar antidrogas, Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.

Estas visitas tienen el objetivo de dar seguimiento a la llamada telefónica del viernes entre Sheinbaum y Trump, una conversación que la mandataria calificó de «cordial y excelente» y que ocurrió en medio de las crecientes tensiones en materia de seguridad. EFE

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