Sheinbaum critica que la ONU «dejó de cumplir su labor»

Ciudad de México, 2 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que la ONU ha perdido «cada vez más fuerza» y «dejó de cumplir su labor» porque se «imponen los países con mayor fuerza militar», en sus primeras declaraciones sobre el conflicto en torno a Irán.

«La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. Se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser (…) Hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza», constató la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Ante la escalada bélica en Oriente Medio, Sheinbaum urgió a recuperar el papel de la «política diplomática multilateral», ya que, a su juicio, «quien paga» las consecuencias de la guerra es la población civil. EFE

