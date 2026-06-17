Sheinbaum cuestiona marcha de maestros en el estadio del Mundial en Ciudad de México

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Ciudad de México, 17 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este miércoles la marcha convocada por maestros mexicanos al Estadio Ciudad de México, donde se disputará el partido entre Uzbekistán y Colombia en el Mundial de Fútbol, y aseguró que los grupos que impulsan las acciones más radicales ya no cuentan con la representación mayoritaria del magisterio.

«¿Qué caso tiene que marchen hoy al estadio. ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué?», declaró la mandataria durante su conferencia matutina al referirse a la movilización anunciada por la disidencia magisterial en Ciudad de México.

Sheinbaum sostuvo que su Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con los docentes y afirmó que los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen interlocución permanente con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

«Puede haber diálogo, o sea, eso no nunca está negado», afirmó la gobernante mexicana, quien insistió en que las negociaciones laborales deben realizarse con las representaciones sindicales reconocidas.

“Eso no quiere decir que se cierre la puerta al diálogo”, añadió.

Sheinbaum también señaló que «muchos de los más radicales de los más radicales del grupo de este grupo son los que no tienen representación. O sea, los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros».

Asimismo, acusó una coincidencia entre posiciones extremas de distintos signos políticos.

«La derecha llama a la violencia porque lo vimos aquí. La ultraderecha llama la violencia. Y supuestamente el radicalismo de izquierda también», sostuvo.

Pese a las diferencias, reiteró su reconocimiento al magisterio nacional y adelantó que buscará consultar directamente a las bases docentes sobre temas pendientes relacionados con el sistema educativo y laboral.

“Las maestras y los maestros de México es de lo mejor que existe en nuestro país. Mi reconocimiento absoluto a las maestras y a los maestros”, expresó.

La movilización de la CNTE ocurre tras 16 días de huelga nacional y en medio de las exigencias del movimiento para reabrir negociaciones sobre demandas laborales y de seguridad social, entre ellas cambios al sistema de pensiones y la revisión de disposiciones heredadas de reformas anteriores. EFE

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