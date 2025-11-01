Sheinbaum dedica ofrenda de Día de Muertos a las mujeres que “sembraron vida”

2 minutos

Ciudad de México, 1 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dedicó la tradicional ofrenda de Día de Muertos instalada en Palacio Nacional a las mujeres que, a lo largo de la historia, han cuidado, enseñado y defendido la vida en el país.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la mandataria destacó que la ofrenda se llena de “flores, colores, canto y fuego” para rendir homenaje a las ancestras mexicanas.

“Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra”, escribió Sheinbaum, acompañando su publicación con imágenes de la ofrenda que decora los patios del recinto presidencial.

La presidenta explicó que este año la ofrenda honra a las mujeres que “cuidaron la milpa, curaron con hierbas, contaron historias bajo la luna y defendieron su tierra y dignidad”.

En su mensaje, subrayó que esas figuras femeninas siguen presentes “en la voz del viento, en el pulso de la tierra y en el eco de cada palabra de su lengua materna”.

“Nuestra ofrenda es para ellas: por su fuerza, su sabiduría y su amor infinito. Ancestras de todas y todos los mexicanos”, añadió.

La instalación forma parte de las actividades culturales del Gobierno federal con motivo del Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes del calendario mexicano y reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Cada año, la ofrenda de Palacio Nacional combina elementos tradicionales —como el cempasúchil, las velas y el papel picado— con mensajes sociales y culturales.

En esta ocasión, el homenaje se centra en las mujeres que han sostenido la vida comunitaria y preservado el conocimiento ancestral.

El gesto se enmarca también en el discurso feminista y de reivindicación de la memoria histórica que ha caracterizado a la administración de Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

El Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, simboliza la convivencia entre la vida y la muerte, una tradición que mezcla raíces indígenas y católicas. Las ofrendas mexicanas incluyen flores, comida, bebidas, fotografías y objetos personales para recordar a los seres queridos que han fallecido y celebrar su legado. EFE

csr/enb