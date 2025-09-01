Sheinbaum defiende logros en seguridad y economía y promete «no traicionar» a México

Cristina Sánchez Reyes

Ciudad de México, 1 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este lunes durante la rendición de su primer informe de Gobierno sus logros en seguridad -con el descenso en la tasa de homicidios- y en economía, así como los «ambiciosos» programas sociales, al tiempo que prometió «no traicionar» al pueblo.

En su discurso, pronunciado ante su gabinete y políticos invitados, la mandataria subrayó, entre otros puntos, la disminución del 25 % en los homicidios como uno de los primeros resultados de la estrategia de seguridad en el país, uno de los más violentos del mundo.

Sheinbaum, la primera presidenta en la historia de México, asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 tras el récord de más de 196.000 asesinatos en el sexenio de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La jefe de Estado destacó, también, que la economía nacional “muestra fortaleza” con un crecimiento del 1,2 % del PIB «aun en medio de circunstancias difíciles» y “frente a las estadísticas catastróficas” de recesión que apuntaban analistas privados e instituciones financieras internacionales , debido la guerra comercial desatada por Estados Unidos, primer socio comercial de México.

«Estamos viviendo un momento estelar de nuestra historia”, sostuvo Sheinbaum en el evento en Palacio Nacional.

Vamos bien

La mandataria presumió además que en México «vamos bien y vamos a ir mejor por nuestro pueblo, por nuestra patria vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación. Por la paz y el bienestar del pueblo, tengan la certeza que no voy a traicionar”.

Durante su comparecencia, la primera tras llegar al poder el pasado 1 de octubre, la mandataria mexicana señaló que estos primeros once meses de su Gobierno han sido de “arduo trabajo” pero destacó que caminará “sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí”.

Defiende programas sociales y apoyo a mujeres

Así mismo, Sheinbaum afirmó que, con la conformación del nuevo Poder Judicial, que toma posesión la tarde de este 1 de septiembre, los avances en la lucha contra la inseguridad serán aún más significativos.

“Abrazando a las y a los jóvenes, para garantizarles el acceso a sus derechos y a la felicidad, al tiempo que vamos garantizando la cero impunidad, los avances serán mayores. Estoy segura que el nuevo poder judicial ayudará mucho en este proceso”, apuntó.

La presidenta destacó también avances para garantizar el acceso a la salud gratuita y de calidad con el fortalecimiento de los sistemas de salud públicos; y precisó que en 2025 los programas sociales de su Gobierno han llegado a más de 30 millones de hogares mexicanos

“(Se ha destinado) el 2,3 % del producto interno bruto a programas de bienestar, entregados de manera directa sin intermediarios a través del Banco de Bienestar”, apuntó.

Sheinbaum recalcó que este es el plan social «más ambicioso de la historia de México», que pondera los derechos sociales como la base del bienestar «y bajo la máxima que guía nuestro movimiento por el bien de todas y todos, primero los pobres”, aseveró.

Al ser la primera mujer en ocupar la presidencia de México, sostuvo que «no llegó sola» al cargo, “llegué con todas las mujeres mexicanas” lo que, presumió, ha generado en las niñas y mujeres adultas una “fuerza extraordinaria”.

Afirmó que como pionera en el cargo, su objetivo es «promover la igualdad y el reconocimiento y desarrollo con justicia de las mujeres de México», para lo que creó la primera Secretaría de las Mujeres.

Así mismo, Sheinbaum enfatizó que en México “no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia, no existe la censura”. EFE

