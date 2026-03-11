Sheinbaum descarta denuncia a Elon Musk y pide abrir debate en México sobre redes sociales

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que decidió no presentar por ahora una demanda civil contra el empresario Elon Musk, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo si continúan los ataques en su contra en redes sociales.

“Tomamos la decisión o tomé la decisión más bien de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil, en este caso. Ya vemos, si sigue, pues lo revaluaremos”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

A finales de febrero, Sheinbaum había señalado que analizaba posibles acciones legales contra Musk, dueño de la red social X, quien la acusó de actuar bajo órdenes del crimen organizado días después de la muerte en un operativo militar en Jalisco (oeste) de alias El Mencho, el considerado como el narcotraficante más peligroso del país.

Tras descartar medidas legales, la mandataria explicó que el caso abre un debate más amplio sobre los límites entre la libertad de expresión y las agresiones en plataformas digitales, así como sobre el papel de las grandes empresas tecnológicas en la comunicación pública.

“Es una gran discusión porque es hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde puede agredirse a una persona”, sostuvo.

Sheinbaum señaló que este tipo de discusiones se han vuelto cada vez más relevantes debido al peso global de las redes sociales, que operan más allá de las jurisdicciones nacionales.

“Las plataformas finalmente son entidades nacionales que pasan incluso sobre lo nacional. Son plataformas internacionales. Pero es un muy buen debate y yo pienso que es indispensable que se dé en nuestro país”, añadió.

La mandataria también consideró necesario discutir en México el impacto del uso intensivo de redes sociales en menores de edad, un tema que dijo ya se analiza en otros países.

“Creo que es indispensable que se dé, por ejemplo, el debate de qué tanto las niñas y los niños deben tener tanto acceso a las redes”, afirmó.

Aclaró, no obstante, que no propone restricciones inmediatas, sino una discusión pública más amplia sobre los efectos del uso prolongado de plataformas digitales.

“Yo no estoy diciendo que lo sancionemos, que lo limitemos, no. Se ha demostrado que el uso de muchísimas horas de las plataformas también genera problemas de ansiedad en los niños y las niñas”, indicó.

Esta semana, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló en una entrevista con EFE que existe cada vez más evidencia internacional de que el uso intensivo de tecnologías puede afectar el comportamiento de los estudiantes y advirtió que el país no puede “quedarse cruzado de brazos” ante ese fenómeno.

Según explicó, al menos 79 países ya han adoptado alguna medida para regular el uso de dispositivos en entornos educativos, mientras que organismos como la Unesco recomiendan prohibir los teléfonos móviles en las aulas para evitar distracciones y mejorar el aprendizaje. EFE

