Sheinbaum descarta la suspensión de Mundial y ve “muy bajo” riesgo de terrorismo en México

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves que exista alguna notificación de suspensión del Mundial de Fútbol y afirmó que los preparativos continúan con normalidad, mientras el Gobierno mantiene un esquema de seguridad que contempla diversos escenarios, aunque señaló que existe riesgo «muy bajo» de terrorismo en el país.

“No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés”, dijo la mandataria al referirse a versiones sobre posibles afectaciones al torneo, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá en junio y julio.

La presidenta aseguró que las reuniones de organización y coordinación siguen activas entre autoridades federales, locales y la FIFA

México será una de las sedes del torneo de 2026, que se celebrará por primera vez en tres países y contará con varias ciudades anfitrionas, entre ellas la capital mexicana, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).

Sheinbaum explicó que el Gobierno trabaja desde hace más de un año en la estrategia de seguridad para el evento, que incluye la evaluación de distintos riesgos potenciales.

“No consideramos ese riesgo (de ataques terroristas en México)”, señaló al ser consultada sobre la posibilidad de atentados relacionados con tensiones internacionales.

Según detalló, el plan de seguridad contempla diversos escenarios analizados por autoridades militares y navales encargadas del operativo para el torneo, en el que llevan más de un año trabajando.

La mandataria sostuvo que la probabilidad de un ataque terrorista vinculado con tensiones en Oriente Medio es muy baja para México.

“Un riesgo de algo que tuviera que ver con terrorismo en Irán se considera muy, muy, muy bajo México. Porque México no está involucrado con ninguno de los dos países”, indicó.

El partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, entre México y Sudáfrica, tendrá lugar el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. EFE

