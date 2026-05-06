Sheinbaum descarta que visita de Ayuso pueda afectar a la relación entre México y España
Ciudad de México, 6 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles que la visita al país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pueda afectar a la normalización de la relación bilateral entre los dos países.
«¿Ella por venir a México va a minar una relación diplomática?. Pues no creo, no. Yo no le veo tanta importancia», señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, participó este lunes en un acto en Frontón de México, donde se representa el musical ‘Malinche’, de Nacho Cano, en el que se rindió homenaje a figuras como Isabel ‘La Católica’ y Hernán Cortés, tras la cancelación del que tenía previsto con el mismo motivo en la Catedral de la Ciudad de México. EFE
