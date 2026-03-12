Sheinbaum descarta suspensión de Mundial y ve “muy bajo” riesgo de terrorismo en México

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves que exista alguna notificación de suspensión del Mundial de Fútbol y afirmó que los preparativos continúan con normalidad, mientras el Gobierno mantiene un esquema de seguridad que contempla diversos escenarios, aunque señaló que existe riesgo «muy bajo» de terrorismo en el país.

“No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés”, dijo la mandataria al referirse a versiones sobre posibles afectaciones al torneo, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá en junio y julio.

La presidenta aseguró que las reuniones de organización y coordinación siguen activas entre autoridades federales, locales y la FIFA. EFE

