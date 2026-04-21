Sheinbaum desconocía la presencia en México de unos agentes antidrogas de EEUU muertos en un accidente

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que su gobierno desconocía la presencia en el país de dos agentes antidrogas estadounidenses que murieron el fin de semana en un accidente automovilístico tras una operación contra el narcotráfico.

«No estábamos enterados», aseguró Sheinbaum a periodistas, al ser consultada sobre los dos miembros de la embajada estadounidense fallecidos la madrugada del domingo en el estado de Chihuahua (norte), quienes, según la mandataria, se encontraban en territorio mexicano por decisión del gobierno estatal.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha presionado a México para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, mientras que Sheinbaum ha rechazado los ofrecimientos del republicano de ayuda militar para combatir a los cárteles.

«No hay operaciones conjuntas (con Estados Unidos) en tierra ni en aire», insistió la gobernante izquierdista en su habitual rueda de prensa matinal.

Sheinbaum afirmó que pedirá al gobierno de Chihuahua y al de Estados Unidos «toda la información» para determinar si hubo «alguna violación a la ley de seguridad nacional»

La fiscalía de Chihuahua informó el domingo que los dos estadounidenses murieron en un accidente vial junto con dos funcionarios mexicanos cuando regresaban de un operativo para destruir laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas.

Los agentes extranjeros eran «oficiales instructores» que «se encontraban haciendo labores de entrenamiento», detalló el fiscal estatal César Jáuregui en rueda de prensa.

Mientras volvían del operativo, la camioneta en la que viajaban los oficiales «derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco», lo que provocó su explosión, añadió Jáuregui.

ai/ad