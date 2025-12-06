Sheinbaum destaca «buena» relación con EE.UU. y confía en mantener tratado comercial

4 minutos

Cristina Sánchez Reyes

Ciudad de México, 6 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que su Administración ha demostrado que es posible mantener una relación cercana con Estados Unidos con colaboración, sin subordinación y con respeto a la soberanía nacional y confió en que se mantendrá el tratado comercial entre ambos países y Canadá.

“Durante este año hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos poniendo nuestros principios al frente”, destacó la mandataria durante la celebración del séptimo aniversario de la llamada Cuarta Transformación, proyecto político impulsado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en el Zócalo capitalino, en el cual convocó, según ella, a más de 600.000 asistentes.

La gobernante mexicana, afirmó que México no es “colonia ni protectorado de nadie” y dijo estar convencida de que la relación comercial con Estados Unidos “se mantendrá”.

“Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo”, aseveró apenas unos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá que debe revisarse en 2026, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

También envió un mensaje a los migrantes mexicanos en EE.UU., a quienes calificó como “héroes y heroínas de la patria”.

Anuncia salud universal

La mandataria anunció que uno de los objetivos de su gobierno es cristalizar la salud universal para toda la población, por lo que en 2026 se promoverá una credencial única para afiliar a todos aquellos que no cuentan con seguridad social, pues aseguró que el acceso a la salud “es un derecho del pueblo de México”.

“Con ella cada mexicano y mexicana sabrá a qué centro de salud y hospital le corresponde su atención y vamos a ir digitalizando todos los procesos», manifestó.

En educación, prometió más preparatorias y universidades, así como nuevas carreras tecnológicas. “La mejor forma de evitar que un joven se acerque a la delincuencia es brindándole educación, deporte y cultura”, dijo.

Destaca logros y defiende continuidad

En el acto multitudinario, la gobernante mexicana destacó los logros económicos de su primer año de gobierno y reafirmó la continuidad del proyecto político encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La mandataria afirmó que el país vive un periodo de consolidación del “segundo piso” de la transformación, sustentado en crecimiento con bienestar y combate a la desigualdad.

Recordó que el salario mínimo pasará a 315 pesos diarios (17,33 dólares) en enero de 2026, “un incremento de 154 %” respecto a 2018, y que tan solo de 2025 a 2026 el aumento será de 13 %.

Destacó también que “la inflación está controlada» y que la inversión extranjera directa llegó a «récord histórico» con más de 40.000 millones de dólares.

También destacó la fortaleza del peso y que este año se han creado 551.000 empleos formales, además de que las reservas del Banco de México alcanzaron 250.000 millones de dólares.

Resaltó avances laborales impulsados desde la administración anterior y continuados por la suya, entre ellos la eliminación de la subcontratación, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, la seguridad social para trabajadores de plataformas y la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas en 2030.

Asimismo, subrayó el aumento en la recaudación que, dijo, sumó 500.000 millones de pesos adicionales sin subir impuestos.

También reivindicó la expansión de los programas sociales, que calificó como derechos constitucionales.

La mandataria mexicana también defendió el ideario histórico de la Cuarta Transformación y denunció a quienes, afirmó, buscan desprestigiarla, pues aseguró que aún con la compra de ‘bots’ y alianzas con “grupos de interés” en México y en el extranjero “no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta”. EFE

csr/fpa

(foto)(vídeo)