Sheinbaum destaca «momento distinto» con España ante visita del rey Felipe VI

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Ciudad de México, 18 may (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que la visita del rey Felipe VI a México en junio ocurrirá en un «momento completamente distinto» de la relación bilateral, tras del reconocimiento por parte de Madrid de los «abusos» cometidos durante la conquista española.

«Es un momento distinto», expresó la gobernante, quien insistió en que México mantendrá su exigencia de reconocimiento histórico, basada en la «dignidad» y la «grandeza cultural» de los pueblos originarios.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo que recibió una carta sobre el viaje del monarca español, quien acudirá al partido del Mundial de Fútbol de la selección española contra la de Uruguay en Guadalajara (oeste) el próximo 26 de junio, y señaló que estudia si habrá una reunión formal entre ambos. EFE

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