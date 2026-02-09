Sheinbaum destaca el mensaje de «unión de América» que mandó Bad Bunny en la Super Bowl

2 minutos

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes como «muy interesante» el espectáculo del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl, al destacar su mensaje de «unión» en América, en contraste con las críticas expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante su rueda de prensa matutina, Sheinbaum valoró que Bad Bunny cantara en español en la Super Bowl y que mandara un «mensaje de unión de América, del continente americano», al mencionar a «todos los países» del continente, «incluidos Estados Unidos y Canadá», al final de su actuación de 13 minutos.

La opinión de la gobernante mexicana contrasta con la de Trump, quien aseguró que el show fue «uno de los peores de la historia» del famoso evento deportivo y lo describió como «una horrible elección», además de señalar que «nadie» entendía una palabra de lo que cantó Bad Bunny y que «el baile es repugnante».

Para Sheinbaum, el artista puertorriqueño destacó valores de convivencia frente a posturas radicales.

«Y muchos símbolos, en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor», añadió, en alusión al mensaje de Bad Buuny casi al final de su espectáculo.

El puertorriqueño hizo historia al ser el primer artista protagonista de la Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español.

Además, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Pérez Ocasio, ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, y el año pasado decidió no llevar su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ a Estados Unidos para evitar redadas.

Más recientemente, en la entrega de los premios Grammy, manifestó: «No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos», antes de añadir «fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)». EFE

