Sheinbaum destaca que el pueblo de México «jamás se ha arrodillado» en Día de la Bandera

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reivindicó este martes la soberanía nacional y afirmó que el país «jamás se ha arrodillado» ante nadie, durante la ceremonia por el Día de la Bandera, en un contexto de tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad y comercio.

«En ese lienzo tricolor late la sangre de quienes defendieron nuestra tierra. Respira la esperanza de quienes soñaron un país libre y vibra la fuerza de un pueblo que jamás se ha arrodillado”, declaró la mandataria durante el acto oficial realizado en Campo Marte, en la Ciudad de México.

La gobernante mexicana sostuvo que la bandera patria representa la historia y la identidad nacional, y subrayó su significado como símbolo de resistencia.

«Cuando ondea, no solo representa un territorio, encarna siglos de resistencia y de transformación. Es memoria colectiva y proyecto futuro al mismo tiempo», expresó.

Sheinbaum afirmó que el símbolo nacional refleja la fortaleza histórica del país y llamó a las nuevas generaciones a sentirse orgullosas de México.

«La bandera mexicana integra tres dimensiones: nuestra raíz indígena, la emancipación colonial y la consolidación del México independiente. Es un símbolo de continuidad histórica y de transformación política. La bandera nos representa a todas y a todos los mexicanos y aun siendo diversos en lo cultural, en lo político, en lo social nos reconocemos en nuestra bandera porque ella representa la grandeza de nuestra amada patria», indicó.

En la ceremonia participaron más de 1.000 escoltas escolares y militares en un acto encabezado por la presidenta como comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que «la semilla de identidad nacional sembrada hace muchos años por visionarios mexicanos ha rendido frutos en el presente. Hoy existe un profundo y colectivo sentimiento de amor a México».

Añadió que el símbolo nacional representa los ideales que han sostenido la independencia del país.

«Tanto para civiles como militares hablar de nuestra bandera es hablar de nuestra historia, del presente y del futuro de la nación mexicana, es hablar de anhelos y sueños de muchos compatriotas que sentaron las bases del México íntegro, independiente y soberano que hoy tenemos», señaló.

Finalmente, Sheinbaum llamó a mantener el orgullo nacional y sostuvo que México debe mirar hacia el futuro con unidad.

«Cada vez que entonen el himno nacional, háganlo con el pecho erguido y la voz firme, porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza», concluyó.

El Día de la Bandera se instauró en 1940 para rendir homenaje a uno de los símbolos patrios, junto al Escudo y el Himno. Los tres colores de la bandera mexicana rendían homenaje en sus inicios al Ejército Trigarante, que luchó por la independencia del país a comienzos del siglo XIX. EFE

