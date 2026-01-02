Sheinbaum destaca que México es «el país con menos aranceles» del mundo con EE.UU.

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que el país mantiene una posición comercial sólida y un entorno de certidumbre económica, pese a los aranceles aplicados por Washington a sectores como el automotriz, al destacar la fortaleza del tratado comercial con EE.UU. y Canadá (T-MEC) y la integración económica bilateral.

“México es el país en promedio con menos aranceles de todo el mundo. Eso es gracias al tratado comercial que tenemos y a la relación que hemos establecido con el presidente (Donald) Trump y con todo su equipo”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum aceptó que la exportación de vehículos mexicanos registró una baja durante 2025, pero justificó que esto se debe principalmente a factores externos.

“Baja un poco la industria la exportación de autos de la industria automotriz por dos razones: una, porque hay un arancel en el caso de la automotriz. Pero sobre todo por la caída de la demanda en Estados Unidos”, indicó, al precisar que el mercado estadounidense compró menos vehículos que en años previos.

No obstante, subrayó que la tendencia comenzó a revertirse hacia el cierre del año.

“En el último trimestre aumenta la exportación de vehículos, es decir, había disminuido y aumenta respecto al trimestre anterior. Esperamos que se recupere en el 2026”, afirmó.

La presidenta destacó que otros sectores han compensado esta caída, particularmente la industria electrónica.

“Hay otros productos que se están exportando más, como la industria electrónica… Y esto ha hecho que aumenten las exportaciones totales a los Estados Unidos”, dijo, y añadió que México se convirtió también en el principal comprador de productos estadounidenses.

“Eso quiere decir que hay un fortalecimiento de la integración económica que tenemos con nuestro país vecino”, sostuvo, y aseguró que esta dinámica continuará más allá de la revisión del tratado comercial.

“La integración económica que tenemos, la cercanía y la relación que hemos establecido, pues va a permitir que siga incrementándose”.

Sheinbaum citó además un análisis del diario Wall Street Journal que, dijo, reconoce que “México es el que más gana aún con los aranceles que tenemos en acero y aluminio y particularmente en la industria automotriz”.

En el plano financiero, la mandataria defendió la estabilidad del peso mexicano. “El peso no estaría como está si no hubiera certidumbre”, afirmó, y destacó que México se ubicó entre los países de América Latina con mayor apreciación de su moneda.

“En primer lugar está Colombia y en segundo lugar está México”, señaló, al rechazar la idea de que los gobiernos progresistas generen devaluaciones.

“Si no hubiera certidumbre en los países, pues entonces no se estarían comprando pesos en México”, añadió, al resaltar también el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores y el fortalecimiento de la moneda frente al euro hacia el cierre del año. EFE

