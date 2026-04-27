Sheinbaum destaca que México fue el primer país en enviar «mensaje de solidaridad» a Trump

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Ciudad de México, 27 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su Gobierno fue el primero en enviar «un mensaje de solidaridad» después del intento de ataque armado del sábado en un evento en Washington en el que estaba su homólogo estadounidense, Donald Trump, a la vez que reiteró su rechazo a la «violencia política».

«Debemos estar en contra siempre de la violencia, más la violencia política para resolver problemas. La democracia es la forma de resolver las diferencias que pueda haber. Entonces no podemos nunca apoyar un acto violento», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Por ello, Sheinbaum subrayó que México fue el «primer país» en emitir un «mensaje de solidaridad» en el que condenó este ataque y celebró que tanto Trump como la primera dama, Melania Trump, se encuetran «bien».

El sábado, el Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa y a otros miembros de la Administración estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se desarrollaba en el Hotel Washington Hilton.

Todos los asistentes al evento resultaron ilesos y el responsable fue rápidamente detenidos por los servicios de seguridad estadounidenses.

Trump explicó después, en una rueda de prensa, que el agresor era un «loco» y un «lobo solitario» que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que cenaba acompañado, entre otros, del vicepresidente, JD Vance, entre centenares de periodistas y políticos.

El republicano ha sido objeto de tres atentados en los últimos dos años, una cifra sin precedentes en la historia moderna del país.

Según el jefe del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel, los agentes «no han dormido en todo el fin de semana» para tratar de esclarecer la cadena de sucesos y los motivos que llevaron al sospechoso, identificado en los medios como Cole Allen, a atentar contra funcionarios de la Administración.

Allen, un profesor de 31 años residente en California, comparecerá este lunes en una corte federal de Washington donde se prevé que lo imputen con cargos por uso de arma de fuego y agresión a un agente federal, entre otros. EFE

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