Sheinbaum dice que es «absolutamente falso» que agentes de la CIA estén operando en México

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Ciudad de México, 13 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operen en el territorio nacional, tras versiones periodísticas de CNN acerca de una supuesta operación encubierta llevada a cabo en el Estado de México, centro del país, en la que murió un integrante de un cartel del narcotráfico.

“Es absolutamente falso”, afirmó la mandataria durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

Este supuesto operativo de la CIA – revelado por la cadena estadounidense CNN- ocurre en medio las tensiones de México y Washington a causa de la injerencia externa, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya abierto una investigación ante la presunta participación semanas atrás de dos agentes estadounidenses en una operación antidroga en el estado norteño de Chihuahua. EFE

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