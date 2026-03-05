Sheinbaum dice que es «muy respetable» la postura de España en la guerra de Irán

1 minuto

Ciudad de México, 5 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que es «muy respetable» la postura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en relación con la guerra en Irán, al negarse a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares de EE.UU. e Israel contra Teherán.

«Es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN, que es una decisión que ellos tomaron. Nosotros de igual manera siempre vamos a llamar a la paz», señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Esta decisión del Ejecutivo español provocó que el presidente estadounidense, Donald Trump, abriera la puerta a tomar medidas en represalia contra el país, al afirmar que Washington va a cortar «todo comercio con España». EFE

