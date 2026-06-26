Sheinbaum dice que Felipe VI «escuchó» y propuso colaboración sobre pueblos originarios

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Ciudad de México, 26 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que en su reunión con el rey Felipe VI expuso la importancia de los pueblos indígenas para la identidad nacional mexicana y que, tras escuchar sus planteamientos, el monarca manifestó su interés en trabajar conjuntamente en ese tema en el marco de la próxima Cumbre Iberoamericana.

«El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. La importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros», dijo este viernes la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

La gobernante mexicana aseguró que el monarca español «escuchó» y planteó que en el encuentro iberoamericano, que se realizará en noviembre en Madrid, una de las mesas de trabajó es «justamente sobre pueblos originarios, sobre pueblos indígenas». EFE

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