Sheinbaum dice que inflación «está controlada» y celebra baja de tipos del Banco de México

2 minutos

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este viernes que la inflación “está controlada” en el país norteamericano, tras situarse en el 3,8 % al cierre de noviembre, y celebró la reciente reducción de la tasa de interés del Banco de México (Banxico) hasta un 7 %.

En conferencia de prensa, la mandataria mexicana consideró que la medida adoptada este jueves por mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico “ayuda a la inversión”, al tiempo que consideró que el banco central “ha hecho muy buen trabajo”.

Sheinbaum se refirió al anuncio del banco central y sostuvo que la trayectoria de la política monetaria puede acompañar los planes de inversión pública y privada que su Administración busca detonar en 2026, sin perder de vista el objetivo de que el crecimiento se traduzca en “distribución de la riqueza”.

La mandataria afirmó que su Gobierno trabaja en “una serie de medidas, de acciones, de programas que ayuden, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios a tener acceso a crédito”.

Sheinbaum también señaló que la autoridad monetaria ha sido “cauta” hacia adelante por la evolución de los precios, pero insistió en que el panorama inflacionario permite sostener una visión positiva.

“Si vemos la inflación, aunque tuvo un ligero aumento en el último mes, pues en realidad es menor que la que había. Pero en realidad está controlada la inflación”, aseguró.

Este jueves, Banxico rebajó un cuarto de punto los tipos de interés hasta el 7 %, su decimosegundo recorte consecutivo, en medio del estancamiento de la economía mexicana en 2025 y las presiones inflacionarias controladas.

Esta es la cuarta rebaja de un cuarto de punto en lo que va de año, después de cuatro recortes consecutivos de medio punto, lo que mantiene la desaceleración en el ritmo de recortes del precio del dinero, en línea con la expectativa del mercado. EFE

jsm/afs/gpv

(foto)