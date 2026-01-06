Sheinbaum dice que México «nunca» avalará uso de la fuerza en relaciones internacionales

3 minutos

Ciudad de México, 6 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno “nunca” estará de acuerdo con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, al rechazar de manera tajante cualquier intervención militar extranjera, en referencia a la reciente de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención de Nicolás Maduro.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que, más allá de las posturas políticas internas o de las críticas a determinados gobiernos, México no avala que un país utilice la fuerza para imponer cambios de régimen.

“Para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o del chavismo en Venezuela es una cosa. Otra cosa es que una potencia, un país utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca”, expresó.

La gobernante mexicana enfatizó que se trata de un principio que trasciende ideologías y coyunturas políticas, y que debe ser compartido por toda la sociedad mexicana.

“Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela. Como lo es de México o como lo es de cualquier país del mundo. No puede aprobarse eso”, sostuvo.

La presidenta defendió la tradición diplomática mexicana, que calificó como “ejemplar”, y recordó que la política exterior del país ha estado históricamente ligada a la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Señaló que este enfoque se debilitó parcialmente durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) (2000-2012), pero que forma parte esencial de la identidad diplomática de México.

“México durante años ha tenido una política exterior ejemplar. Se perdió un poco durante el periodo del PAN de (Vicente) Fox (2000-2006) y de (Felipe) Calderón (2006-2012)”, afirmó.

Sheinbaum recordó que estos principios están consagrados en la Constitución mexicana, desde la Doctrina Estrada hasta reformas posteriores que consolidaron los ejes de la política exterior.

Destacó episodios históricos como el respaldo del presidente Lázaro Cárdenas a la República Española y la participación de México en iniciativas de paz en América Latina, como el Grupo Contadora.

“Es algo muy valioso que tenemos los mexicanos con nuestra política exterior. Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada a otro fuera de más de la Carta de las Naciones Unidas”, señaló, incluso en casos donde existan acusaciones graves contra un gobierno.

“Incluso si fuera culpable de lo que se le acusa – advirtió – que todavía está por verse en el caso de Maduro”.

Finalmente, Sheinbaum recalcó que la Constitución obliga al Ejecutivo a defender principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza. EFE

csr/afs/nvm

(foto)(video)