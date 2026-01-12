Sheinbaum dice que México podría ser «vehículo de comunicación» entre EE.UU. y Cuba

Ciudad de México, 12 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su Gobierno podría fungir como «un vehículo de comunicación» entre Estados Unidos y Cuba, aunque aclaró que ese asunto no fue abordado en su reciente conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que cualquier eventual papel de mediación dependería de la aceptación de ambas partes.

Durante su conferencia de prensa presidencial, Sheinbaum señaló que el tema cubano podría tratarse más adelante, pero subrayó que México solo podría desempeñar ese rol si existe voluntad de Washington y La Habana.

“Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente”, aseguró. EFE

