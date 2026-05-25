Sheinbaum dice que no hay imputaciones contra funcionarios mexicanos citados por Fiscalía

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Ciudad de México, 25 may (EFE).- Los altos cargos y dirigentes políticos de los estados mexicanos de Sinaloa y Chihuahua que han sido citados a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) en sendos casos sobre nexos de funcionarios con el narcotráfico y presencia de agentes extranjeros en México carecen de imputaciones en su contra, aseguró hoy la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Por lo que nos ha dicho la Fiscalía, no hay imputación a nadie, sino sencillamente entrevistas”, puntualizó la mandataria en rueda de prensa, al referirse a las diligencias abiertas por la FGR.

Una de las investigaciones abiertas, la que tiene como escenario el estado norteño de Chihuahua, está relacionada con un operativo para cerrar un narcolaboratorio en el que fallecieron dos agentes estadounidenses.

Sobre este caso, Sheinbaum indicó que la Fiscalía ha realizado diversas entrevistas a funcionarios, entre ellos, la propia gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien ha sido llamada a comparecer dentro del procedimiento abierto.

“Como parte de los procedimientos entiendo que (la FGR) llamó a la gobernadora también a una entrevista”, manifestó la presidenta, quien puntualizó a renglón seguido que «eso no quiere decir que esté imputada de algún tema (…), sencillamente fue llamada a una entrevista”.

Respecto a la investigación abierta en Sinaloa, Sheinbaum confirmó que han sido citados a declarar el gobernador con licencia (separación temporal autorizada del cargo) de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, -ambos de Morena, el mismo partido de la presidenta Sheinbaum-, así como el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

En relación con este otro caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición de una decena de ciudadanos mexicanos a los que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa de delitos de tráfico de drogas y de armas.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que el gobernador Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses confirmaran este sábado que atenderán los citatorios de la FGR, derivados de la indagatoria iniciada en México tras la acusación presentada el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra los diez funcionarios de Sinaloa.

La FGR informó previamente de que las personas relacionadas con el caso están siendo llamadas a rendir entrevista ministerial “con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones. EFE

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