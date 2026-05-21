Sheinbaum dice que visita de la zar antidrogas de EEUU a México podría posponerse

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Ciudad de México, 21 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que la reunión prevista con la llamada “zar antidrogas” de Estados Unidos, Sarah Carter, podría posponerse por motivos de agenda, mientras confirmó su reunión este día con el secretario de Seguridad estadounidense, Markwayne Mullin, para dar seguimiento a la cooperación bilateral en la materia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el canciller mexicano, Roberto Velasco, le informó sobre posibles cambios en la agenda de Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos.

“Ayer me comentó Roberto (Velasco) del tema de Sarah Carter, que a lo mejor no viene el lunes, que se pospondría la reunión por asuntos de agenda, esencialmente”, declaró Sheinbaum.

En contraste, la presidenta confirmó la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos, quien sostendrá primero una reunión con ella y el gabinete de seguridad mexicano antes de continuar encuentros de trabajo con autoridades federales.

“Hoy sí recibimos al secretario de Seguridad de Estados Unidos, se reúne primero conmigo y el gabinete de seguridad y después ya se queda con el gabinete de seguridad trabajando”, afirmó.

Sheinbaum señaló que para México lo central es mantener el trabajo coordinado bajo el acuerdo de entendimiento alcanzado recientemente entre ambos países.

“¿Qué es lo relevante para nosotros? Recuerden que se firmó un entendimiento con Estados Unidos, o se logró un entendimiento con Estados Unidos, con el que venimos trabajando muy bien. Entonces lo que queremos es que sigamos trabajando en el Marco de ese entendimiento”, sostuvo.

Asimismo, señaló que durante su reunión con Mullin abordará el tema de los migrantes mexicanos fallecidos mientras estaban en custodia del ICE.

“Vamos hablar de distintos temas, también pues la defensa de nuestros mexicanos allá y el respeto a sus derechos humanos”, manifestó.

La visita de funcionarios estadounidenses fue anunciada originalmente el pasado 18 de mayo, tras una llamada entre Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos revisaron asuntos de seguridad y comercio y acordaron mantener el diálogo bilateral.

En ese contexto, el Gobierno mexicano ha insistido en que la cooperación en seguridad debe realizarse con respeto a la soberanía nacional y sin operaciones de agencias estadounidenses en territorio mexicano.

Las reuniones ocurren además en un contexto de tensiones bilaterales por señalamientos en Estados Unidos sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con el crimen organizado y tras la entrega a autoridades estadounidenses de dos exfuncionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico. EFE

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