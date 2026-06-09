Sheinbaum duda si asistirá al Fan Fest del Mundial en Ciudad de México por las protestas

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Ciudad de México, 9 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso este martes en duda su asistencia al Fan Fest organizado en el Zócalo capitalino con motivo del Mundial de fútbol, a la espera al desarrollo de las movilizaciones de maestros y otros grupos que mantienen protestas en el centro de la ciudad.

«Vamos a ver cómo se desarrolla lo que está ocurriendo con los maestros y algunos otros grupos, porque tengo que estar atenta a eso, evidentemente. Entonces, hay un equipo que está atento permanentemente a eso. Pero vamos a ver cómo se desarrolla», declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina al ser consultada sobre su posible presencia en el evento.

El Gobierno mexicano ha preparado un Fan Fest en la Plaza de la Constitución para seguir los encuentros del Mundial, al cual Sheinbaum había asegurado que acudiría para presenciar el juego inaugural entre México y Sudáfrica, tras haber regalado su boleto a una niña indígena para asistir al encuentro en el Estadio Ciudad de México.

Según información oficial, el Fan Fest del Zócalo podría recibir hasta 60.000 aficionados durante los días de partido, su acceso es gratuito y funcionará durante todos los días del torneo.

Sobre la organización del evento, la gobernante mexicana aseguró que ya existe una logística definida para el acceso de los asistentes.

«Ya se sabe cómo van a entrar (los turistas)», señaló al referirse a visitantes y creadores de contenido que han expresado dudas en redes sociales sobre los accesos al Zócalo.

Las declaraciones de la presidenta ocurren en medio de las protestas encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde el pasado 1 de junio iniciaron un paro nacional y han realizado bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la capital mexicana para exigir mejoras laborales.

Sheinbaum cuestionó particularmente las acciones de protesta que han derivado en episodios de confrontación.

«No se explican estas manifestaciones y menos las que tienen un carácter violento. Y esto es para el pueblo de México y para el mundo. Nosotros lo vemos como una provocación», afirmó.

La mandataria sostuvo que su Administración ha mantenido el diálogo con el magisterio y ha impulsado medidas para mejorar sus condiciones laborales y de retiro.

Además, defendió las acciones emprendidas en materia de pensiones para los trabajadores de la educación y argumentó que la derogación de la reforma de 2007 tendría un elevado costo fiscal.

«Hemos explicado que la derogación de la ley del 2007 representa el 20 % del PIB mexicano y que además ya está en cuentas individualizadas, que es muy complejo derogar esa ley», dijo.

El partido inaugural del Mundial será el 11 de junio y enfrentará en el legendario Estadio Azteca de la capital mexicana a las selecciones de México y Sudáfrica. EFE

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