Sheinbaum encomienda a la selección que inspire a mexicanos con su actuación en el Mundial

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México, 8 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encomendó este lunes a los integrantes de la selección mexicana de fútbol a ser la inspiración de millones de compatriotas con su actuación en el Mundial 2026.

«Que su ejemplo inspire a millones de mexicanos y mexicanas en el deporte y a creer en el poder de sus sueños. Qué viva la selección nacional», arengó la mandataria en el abanderamiento del equipo.

Sheinbaum encabezó la ceremonia de abanderamiento de la selección mexicana previo a su presentación en el partido inaugural del Mundial este jueves 11 de junio ante Sudáfrica en el estadio Azteca, recinto que albergará por tercera vez el prinicipal torneo del fútbol.

«A la selección mexicana que nos representará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 encomiendo a su patriotismo a esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones de nuestro pueblo y la integridad de su territorio», continuó la presidenta en su mensaje.

En el evento, además de los 26 integrantes del equipo mexicano, estuvieron presentes Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol; y Javier Aguirre, seleccionador nacional.

«Sabemos que al concederles el honor de poner en sus manos la patria, como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con su promesa», concluyó la mandataria, quien se animó a lanzar un ‘Viva México’ que secundaron los 26 jugadores.

El encargado de recibir la bandera mexicana de manos de la presidenta fue Guillermo Ochoa, guardameta de 40 años, quien estará en el sexto mundial de su carrera.

El próximo jueves la selección mexicana disputará su octavo partido en una inauguración mundialista, compromiso en el que buscará su primera victoria. Antes ha obtenido cinco derrotas y dos empates. EFE

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