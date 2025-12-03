Sheinbaum envía al Senado de México una terna de mujeres para elegir nueva fiscal general

2 minutos

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que ya envió al Senado la lista depurada con tres candidatas para elegir a la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), porque «es tiempo de mujeres».

«Ya envié la terna. Son tres mujeres», mencionó la mandataria, durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana señaló que la lista será difundida más tarde y comentó que su selección responde a uno de sus lemas de Gobierno.

«Porque es tiempo de mujeres», afirmó Sheinbaum sobre su decisión.

El martes, el Senado mexicano aprobó una lista con diez aspirantes -cinco mujeres y cinco hombres-, seleccionados de las 43 postulaciones al cargo recibidas entre el viernes y el domingo pasado.

Entre las candidatas, destaca Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de Sheinbaum, cargo al que renunció para asumir la titularidad interina de la FGR, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, el jueves pasado.

Godoy también fue fiscal de la Ciudad de México, de 2018 a 2024, cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la capital (2018-2023).

Desde su primer día como encargada de despacho, el viernes pasado, Godoy comenzó a realizar cambios en áreas estratégicas de la FGR, como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde nombró al mando a Héctor Elizalde Mora y a César Oliveros Aparicio, respectivamente.

En la lista recibida por el Senado, también están Luz María Zarza Delgado, excandidata a ministra (magistrada) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y Maribel Bojorges Beltrán, coordinadora general de investigación territorial en la Fiscalía de Ciudad de México.

Igualmente, se postularon Sandra Luz González Mogollón, excandidata a fiscal especializada anticorrupción en el estado de Veracruz; y Mirna Lucía Grande Hernández, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Una vez recibida en el Senado la lista depurada por Sheinbaum, se espera que en sesión plenaria los congresistas elijan a la nueva titular de la Fiscalía General de la República.

El relevo en la FGR ocurre luego de que el jueves pasado Gertz Manero informó su retiro del cargo, luego de que Sheinbaum le ofreciera la titularidad de una embajada de un «país amigo», aún sin especificar cuál.

Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028. EFE

mjc/jrg

