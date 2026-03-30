Sheinbaum envió 1.100 dólares de ayuda humanitaria a Cuba

2 minutos

Ciudad de México, 30 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que envió una ayuda de 20.000 pesos (unos 1.100 dólares) al pueblo de Cuba, destinada a ayuda humanitaria, dentro de la iniciativa impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para apoyar a la isla ante su crisis energética.

“(Doné) 20.000 pesos (unos 1.100 dólares). Había problemas, por cierto, con el depósito (…) Es una cosa personal. Es mi decisión personal, de Claudia Sheinbaum Pardo, de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba”, precisó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria aclaró que esta donación “no tiene que ver” con su cargo, pues aseguró que “como presidenta del pueblo de México siempre voy a buscar, primero que nada, proteger a nuestro pueblo y a nuestra nación”, y detalló que la cooperación con Cuba -tanto en materia de combustibles como en asistencia social- se mantiene bajo criterios de soberanía y sin afectar los intereses nacionales.

“Lo que siempre hemos dicho es que México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero que no queremos afectar a México”, afirmó al explicar que la decisión se evalúa según condiciones tarifarias y aduaneras.

Subrayó que, además de la cooperación entre gobiernos, existen solicitudes de empresas privadas interesadas en adquirir combustibles mexicanos para abastecer al sector privado cubano.

“Esas empresas privadas, como hoteles, están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno. Hay privados que se acercan a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex (Petróleos Mexicanos) y llevar ellos a los privados de Cuba”, señaló.

Recordó que Cuba recientemente anunció “una apertura de su economía”, lo que ha multiplicado este tipo de operaciones comerciales.

Sostuvo que el apoyo humanitario continuará pese a las críticas internas, al afirmar que “los únicos que no quieren que se apoye al pueblo cubano son los algunos opositores de ultraderecha”, y afirmó que México ha tenido siempre una relación de amistad con el pueblo cubano, que va a seguir existiendo. EFE

csr/psh

(foto)(video)