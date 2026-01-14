Sheinbaum está «convencida» de que seguirá relación comercial pese a críticas de Trump

Ciudad de México, 14 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este miércoles que está “convencida” que la relación comercial con Estados Unidos va a seguir, pese a las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que su país “no necesita” productos fabricados en México ni en Canadá.

“Estoy convencida pues que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos (…) Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están altamente correlacionadas; quiénes más defienden el T-MEC son los empresarios estadounidenses ”, sentenció la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el martes, el presidente estadounidense señalara, durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit, que «ni siquiera pensaba» en el tratado comercial que tiene con México y Estados Unidos (T-MEC) al ser «irrelevante». EFE

