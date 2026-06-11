Sheinbaum evita el Zócalo y acude a otro Fan Fest para ver partido inaugural del Mundial

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Ciudad de México, 11 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, finalmente no acudió al Fan Fest de la plaza del Zócalo capitalino para ver el partido inaugural del Mundial de fútbol 2026 junto a miles de aficionados, y en su lugar optó por el Deportivo Los Galeana, en el norte de la capital del país.

La mandataria llegó al recinto de la alcaldía Gustavo A. Madero acompañada de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.

Sheinbaum, vestida con una camiseta de la selección mexicana y con su nombre y el número 26 a la espalda, fue recibida por los cientos de aficionados que se encontraban en el lugar.

Pese a que su intención era ver el partido en la plaza del Zócalo, la presidenta había puesto en duda su presencia ante la previsión de que hubiera protestas por la zona en el marco de la Copa del Mundo.

Cerca de la plaza capitalina está instalado un plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que existía el temor de que traten de boicotear el Fan Fest ante la presencia de la mandataria.

Finalmente, acudió a un centro deportivo, localizado a más de 12 km del Zócalo y que es una de las dieciocho sedes que las autoridades habilitaron con pantallas para poder ver el partido entre México y Sudáfrica.

Sheinbaum compartió un vídeo en sus redes sociales con el público asistente mientras veía en una pantalla la actuación inaugural de la cantante colombiana Shakira.

La presidenta regaló su entrada del primer partido del Mundial a una niña indígena, rompiendo así una tradición de décadas en la que el mandatario del país anfitrión acudía a la jornada inaugural de la cita deportiva.

México será uno de los tres países anfitriones del Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. La Ciudad de México albergará el partido inaugural del torneo en el Estadio Azteca, que se convertirá en el primer estadio del mundo en recibir tres inauguraciones mundialistas, tras las de 1970 y 1986. EFE

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