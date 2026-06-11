Sheinbaum felicita a México tras su triunfo ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial

1 minuto

Ciudad de México, 11 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este jueves a la selección nacional por su victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria celebró el resultado con un breve mensaje: «¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos».

La reacción de la gobernante mexicana ocurrió luego de que el combinado nacional derrotara 2-0 a Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un juego que dominó de principio a fin, en la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

El triunfo del conjunto dirigido por Javier Aguirre en el Estadio Ciudad de México marcó un inicio positivo para el combinado anfitrión en la máxima competición del fútbol mundial.

La felicitación de Sheinbaum se produjo apenas unos días después de que encabezara el acto de abanderamiento de la selección mexicana, a cuyos integrantes llamó a inspirar a millones de compatriotas con su desempeño en el torneo.

La presidenta mexicana no estuvo presente en el partido inaugural, ya que prefirió donar su boleto a una niña indígena y, en cambio, presenció el evento en uno de los dieciocho fan fest de la FIFA que el Gobierno mexicano estableció en la capital.

México comenzó así su participación en el Mundial 2026 con una victoria ante Sudáfrica, resultado que desató celebraciones entre aficionados dentro y fuera del país. EFE

csr/mjc/lnm