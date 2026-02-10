Sheinbaum firma acuerdo para la producción de vacunas de ARN mensajero en México

2 minutos

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó este lunes que firmó un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México) y con las farmacéuticas Liomont y Moderna para la producción en el país de vacunas ARN mensajero.

«En Palacio Nacional, firmamos el acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN mensajero. Esto ayudará a promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas en nuestro país», apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

«Hoy es un día muy importante para nuestro país. Estamos firmando un acuerdo entre Moderna, que es una de las empresas mundiales que realizan la vacuna de ARN mensajero, con Moderna, con Liomont, y la empresa Birmex que es el Estado mexicano, estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí en México», indicó la mandataria en un video publicado.

Sheinbaum explicó que el acuerdo no solamente es para la producción de vacunas para Covid-19 en México, sino también otro tipo de vacunas y lo más importante es que habrá «desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas, lo cual permitirá desarrollar otras vacunas que interesan al país como la del dengue y contra el cáncer.

«Se van a desarrollar todas estas investigaciones en nuestro país, con el objetivo de que, como lo prometí en una ocasión, seamos realmente una potencia científica y biológica en diversas áreas del conocimiento», cerró la mandataria.

El anuncio ocurre en medio de un brote de sarampión en el país que ha obligado a al Gobierno mexicano a intensificar una campaña de vacunación con módulos en sitios públicos al registrar 8.459 casos acumulados de sarampión y 2.027 registrados en lo que va de 2026, para ser la nación con el mayor número de contagios en América. EFE

