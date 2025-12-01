Sheinbaum formalizará con el presidente de Singapur la apertura de la embajada en México

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que la visita oficial del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, al país se enfocará en fortalecer la relación bilateral y formalizar la apertura de la embajada singapurense en territorio mexicano.

“Se formaliza la embajada de Singapur aquí en México, esa es la razón (de la visita)”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al referirse al motivo principal del viaje del mandatario asiático.

La gobernante mexicana destacó además que existen inversiones y proyectos conjuntos en marcha, que se darán a conocer en una conferencia de prensa posterior que ofrecerá junto con Shanmugaratnam.

La visita marca un nuevo capítulo en la relación entre México y Singapur, uno de los principales centros financieros y logísticos del sudeste asiático.

En los últimos años, ambos países han reforzado la colaboración en materia de innovación, digitalización gubernamental, infraestructura y desarrollo urbano sostenible, campos en los que Singapur es considerado referente mundial.

El presidente singapurense llegó a México la noche del domingo, junto con su esposa, y fueron recibidos por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Cancillería y subsecretario para América del Norte.

La visita de Shanmugaratnam ocurre en momentos en que México busca atraer mayor inversión del sudeste asiático y diversificar sus alianzas fuera de Norteamérica. EFE

