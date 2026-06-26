Sheinbaum hablará con Delcy Rodríguez para dar más apoyo a Venezuela

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Ciudad de México, 26 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que sostendrá una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para conocer las necesidades más urgentes tras los terremotos que han dejado, al menos 589 muertos, mientras el Gobierno mexicano ya desplegó un contingente de ayuda humanitaria y equipos de rescate.

«El día de hoy a las 10 de la mañana, terminando la mañanera, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar», anunció la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana detalló que México envió un contingente especializado para participar en las labores de búsqueda y rescate.

«Son 250 militares que llegaron (a Venezuela), 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores», explicó.

Asimismo, señaló que el apoyo mexicano incluye equipo para atender la emergencia.

«Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo», indicó.

La presidenta agregó que el personal mexicano ya comenzó las operaciones en territorio venezolano.

«Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son tres aviones y hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate», afirmó.

La ayuda mexicana llega después de que Venezuela elevara a 589 la cifra de fallecidos y a 2.980 la de heridos por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, según informó este viernes la presidenta Delcy Rodríguez.

La mandataria venezolana también señaló que se han registrado 214 réplicas desde el inicio de la emergencia y anunció la militarización del estado de La Guaira, la zona más afectada por los sismos, para reforzar las tareas de rescate, distribución de alimentos, agua y atención a la población damnificada.

Los terremotos provocaron además el colapso de edificios e infraestructura en La Guaira, Caracas y otras regiones del país, mientras cientos de personas permanecen en campamentos improvisados ante el temor de nuevas réplicas. EFE

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(foto)