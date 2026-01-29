Sheinbaum insiste en que «nunca» va a aceptar operaciones conjuntas con EE.UU. en México

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a insistir este jueves en que su Gobierno «nunca» va a aceptar operaciones conjuntas con Estados Unidos en territorio mexicano, luego de que el diario ‘The Wall Street Journal’ (WSJ) asegurara que en la detención el exatleta Ryan Wedding participó el FBI estadounidense en una «redada secreta».

«Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales, estatales o municipales en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas. Eso tiene que quedar muy claro», sentenció la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum comentó así una publicación del diario estadounidense WSJ en la que se aseguraba que el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado por las autoridades de Washington de estar involucrado en el narcotráfico, fue capturado en un operativo secreto con la participación de agentes del FBI en México.

Según argumentó la mandataria, esta noticia apunta a que las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron «algunos de sus bienes», a la vez que aseguró que «en el primer párrafo dice claramente lo que hemos venido diciendo».

«Una cosa es lo que dice en el encabezado, pero en la primera línea claramente (…) dice lo que hemos venido diciendo», sostuvo.

En todo momento, México defendió la versión de que Wedding se entregó en la embajada estadounidense en Ciudad de México, mientras que en la información del diario estadounidense se alude a un operativo en el que estuvieron involucrados miembros del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI.

En este sentido, la gobernante mexicana dijo no querer entrar «en mayor discusión» con el director del FBI, Kash Patel, quien aludió a un operativo entre ambas naciones para capturar al fugitivo canadiense.

Pese a esa disparidad de versiones, Sheinbaum aseguró que en la noticia del WSJ «queda muy claro cómo fue el proceso», y subrayó que «no van a aceptar operaciones conjuntas» con Estados Unidos, algo que -aseguró- «se lo decimos siempre» al presidente estadounidense Donald Trump.

Y destacó que desde Washington «han visto que vamos avanzando muy bien», recalcando que Ryan Wedding se entregó pese a que fuerzas mexicanas le «estaban persiguiendo».

«Le incautaron bienes, hubo cateos, hasta que finalmente se entregó. Pero se han detenido otros tres (fugitivos) en México por fuerzas mexicanas, de los diez más buscados del FBI. En total son cuatro (arrestados) de los diez más buscados en todo el mundo del FBI», reivindicó.

Ryan Wedding afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de ‘snowboard’.

Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización criminal transnacional que trafica cada año decenas de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México. EFE

