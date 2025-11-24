Sheinbaum insta a que sea pacífica marcha 25N en la que anunciará plan contra abuso sexual

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado este lunes para que las movilizaciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres se lleven a cabo “de manera pacífica”, además señaló que en el marco de esta fecha se presentará el plan integral para que el abuso sexual sea sancionado en todo el país.

“Todas aquellas o aquellos que van a marchar el día de mañana (por el 25N), pues hacer un llamado a que sea una marcha de manera pacífica”, manifestó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina sobre esta protesta que congregó a más de 1.000 personas en 2024 en la Ciudad de México.

La gobernante mexicana apuntó que justamente este martes la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, detallará los avances del plan con el que se modificarán las leyes para que el abuso sexual sea sancionado, en un contexto donde este delito no está homologado en los códigos penales de los 32 estados del país.

Actualmente, de acuerdo con el diagnóstico oficial ofrecido previamente por Hernández, 19 estados tienen amplios criterios y agravantes, nueve lo tipifican, pero con definiciones limitadas y cuatro no definen claramente el delito.

“Hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual, sobre todo a las mujeres, el acoso, sea sancionado, y además haya una campaña muy grande en todo el país de que eso está mal”, sentenció la jefa del Ejecutivo.

También mencionó que se presentarán los Centros Libres, lugares de apoyo a las mujeres ante cualquier situación de violencia.

“Queremos tener un Centro Libre en cada municipio del país, ya va bastante avanzado”, señaló.

Reiteró que como primera presidenta mujer de México, la responsabilidad de su Gobierno “no es solo haber llegado” al poder, sino que su mandato también representa un “símbolo” de protección y apoyo a las mujeres, un mensaje que quiere transmitir a toda la población, incluidos los hombres.

Este plan citado por Sheinbaum llega luego de que un hombre la acosara y tocara sin su consentimiento cuando caminaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido a pie por el Centro Histórico, a unos metros del Palacio Nacional, en la capital de México. EFE

