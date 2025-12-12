The Swiss voice in the world since 1935
Sheinbaum invita al papa León XIV a México en llamada por Día de Virgen de Guadalupe

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 12 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este viernes una llamada telefónica con el papa León XIV, a quien invitó formalmente a visitar el país, en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas religiosas y culturales más relevantes para millones de mexicanos.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria informó que dialogó con el pontífice “en esta fecha tan especial para el pueblo de México”, y señaló que aprovechó la conversación para reiterarle la invitación a realizar una visita oficial al país. EFE

jsm/afs/gpv

(foto)

