Sheinbaum invita al papa León XIV a visitar México en una llamada por el Día de Guadalupe

Ciudad de México, 12 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo este viernes una llamada telefónica con el papa León XIV, a quien invitó formalmente a visitar el país, en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas religiosas y culturales más relevantes para millones de mexicanos.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria informó de que dialogó con el pontífice “en esta fecha tan especial para el pueblo de México” y señaló que aprovechó la conversación para reiterarle la invitación a realizar una visita oficial al país.

Desde que el papa León XIV asumió su pontificado el pasado 8 de mayo, Sheinbaum y su gabinete ha hecho esfuerzos para buscar una visita oficial al país y entregó una carta de invitación formal al Vaticano 10 días después de su misa de investidura oficial, el 18 de mayo.

Durante el intercambio, el papa León XIV envió bendiciones y saludos a los mexicanos con motivo de la celebración guadalupana, según dijo la mandataria mexicana.

Además, Sheinbaum destacó que, durante la llamada, ambos coincidieron en que la Virgen de Guadalupe representa un símbolo de identidad y de paz para México, “más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado”, subrayando el papel cultural y social de esta figura en la historia nacional.

El papa León XIV, elegido el pasado 8 de mayo tras el fallecimiento de Francisco, ha expresado públicamente su deseo de retomar los viajes apostólicos a América Latina y, en particular, su interés por conocer la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios marianos más visitados del mundo.

No obstante, hasta ahora no existe una fecha confirmada para una eventual visita, debido a la agenda internacional del Vaticano.

México es el segundo país con más católicos del mundo, con alrededor de 111 millones de fieles, solo por detrás de Brasil, de acuerdo con datos oficiales.

La posible visita de León XIV tendría un alto significado religioso, social y diplomático, al reforzar los vínculos entre el Estado mexicano y la Santa Sede.

La última visita de un papa a México fue la de Francisco en 2016, cuando viajó a varios estados del país, entre ellos Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México -donde visitó la Basílica de Guadalupe- y Michoacán. EFE

