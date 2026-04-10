Sheinbaum irá a España la próxima semana para asistir a reunión de gobiernos progresistas

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Ciudad de México, 10 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que el próximo 18 de abril viajará a Barcelona para asistir a una reunión de gobiernos progresistas, a la que acudirán también los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva, y el anfitrión, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

“Voy a ir a Barcelona. El 18 (de abril), la próxima semana”, anunció la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La visita ocurre luego de que en meses recientes, México y España han dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales, tras tensiones por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofrezca una disculpa por los agravios de la conquista, con llamamientos a profundizar el diálogo histórico y político entre ambas naciones. EFE

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